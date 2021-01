Rafa Kalimann diz que está feliz em ver o ex-marido no ‘BBB 21’: ‘Vibrando muito’

Ex-BBB falou que, além de Rodolffo, também está na torcida por Pocah, Carla Diaz e Projota

Reprodução/Instagram/rafakalimann/irodolffo Rafa Kalimann disse que está na torcida pelo ex-marido, Rodolffo



A ex-BBB Rafa Kalimann acompanhou de perto a estreia do “BBB 21” na noite de segunda-feira, 25, e revelou que bateu uma saudade de tudo o que viveu na casa. “É muito bom pensar que outras pessoas viverão essa experiência que é tão grandiosa, tão marcante, nos ensina tanto”, comentou a influencer no Instagram. A participante do “BBB 20” ficou em segundo lugar e garantiu um contrato com a Globo. Nesta nova edição do reality, o sertanejo Rodolffo, com quem Rafa foi casada, está entre os participantes do Camarote e ela deixou claro que vai torcer pelo ex.

“Estou muito feliz em ver meu ex-marido lá dentro, que é um grande amigo, que me apoiou muito aqui fora, que torceu muito por mim. Fiquei muito feliz em saber que ele também vai viver essa experiência, estou vibrando muito por ele, pela família e pela dupla porque sei que para ele e o Israel será muito importante”, afirmou Rafa. A vice-campeã do “BBB 20” também falou que está feliz em ver a amiga Pocah dentro do jogo. Mesmo não sendo próxima de Carla Diaz, a influencer disse que já teve contato com a atriz algumas vezes e que gostou dela, além disso, Rafa se declarou fã de Projota. O primeiro dia do reality bombou nas redes sociais e as investidas de Juliette em Fiuk chamaram a atenção do público e a primeira prova de resistência durou toda a madrugada e a dupla que se saiu melhor foi Nego Di e Lucas Penteado.