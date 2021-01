BBB 21: Nego Di é o primeiro líder da temporada

Comediante venceu a prova junto com Lucas Penteado; na divisão dos ‘poderes’, Nego Di ficou com a liderança e Lucas ganhou R$ 10 mil

Reprodução Nego Di e Lucas venceram a segunda prova da temporada



O jogo começou no Big Brother Brasil 21. Nesta quinta-feira, 28, aconteceu a primeira prova do Líder da temporada onde os brothers precisaram formar duplas e decidir quem ficaria com a liderança e quem ganharia R$ 10 mil. A prova funcionou assim: as duplas precisaram montar um quebra-cabeça de QR Code. Para isso, era preciso abrir um cofre, ultrapassar um trajeto de obstáculos e completar as peças. Quem terminar primeiro precisa apertar o botão. Os vencedores foram Nego Di e Lucas Penteado, vencendo a segunda prova da temporada. Na divisão, Nego ficou com a liderança e Lucas com o dinheiro. Como líder, o humorista pôde escolher 9 brothers para uma festa VIP, ele convidou Lucas, Camilla de Lucas, João, Pocah, Carol Conka, Projota, Viih Tube, Lumena e Gilberto. Os que não foram escolhidos ficaram com o cardápio da xepa.

👑 Prova do Líder #BBB21:

Lucas e Nego Di são os vencedores da Prova do Líder • #RedeBBB pic.twitter.com/0VZL8lm9XA — Big Brother Brasil (@bbb) January 29, 2021

No início do programa, Tiago Leifert anunciou como será formado o primeiro paredão do BBB21. Serão quatro pessoas indicadas ao paredão, mas o paredão será triplo depois que acontecer a prova “bate e volta”. No sábado, o Big Fone entra em ação para agitar a casa. Serão três ligações durante a tarde, nos intervalos do Caldeirão do Huck. Na primeira vez que tocar, quem atender vai ter que indicar três participantes ao paredão. Na segunda, quem atender poderá salvar uma pessoa das três indicadas. E na terceira vez, é possível salvar mais um e o que restar estará no paredão. No domingo, o paredão será formado pelo indicado do Big Fone, o indicado da casa, o indicado do líder e o indicado do grupo de 6 imunizados. A prova do “bate e volta” só não terá a participação da indicação do líder.