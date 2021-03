‘BBB 21’: Pocah se desentende com João Luiz e Projota se revolta com Fiuk após votação

Funkeira foi tirar satisfação com o professor e chorou por achar que ele foi debochado, já o indicado pelo líder acredita que vai ficar na casa e já planeja sua vingança com Arthur

A formação do novo paredão deixou os ânimos agitados no “BBB 21”, isso porque uma nova dinâmica fez com que os três mais votados da casa disputassem a prova Bate e Volta. Assim que venceu a disputa e se livrou do paredão, Gilberto disse que estava indignado com os votos que recebeu e quando começou a gritar foi controlado por Sarah. Pocah e Thaís também participaram da prova porque, assim como Gil, foram as mais votadas da casa, mas elas não tiveram a sorte de escapar do paredão. Após o programa ao vivo, Pocah decidiu ir questionar João Luiz sobre seu voto nela. O professor disse que ela sempre foi uma das suas opções de voto dele. “Está com deboche por quê, João? Você tem um ar de deboche”, disse a cantora durante a conversa. “Por que você está tão afetada com meu voto?”, questionou João. “Porque eu queria entender o que eu te fiz para isso”, respondeu a funkeira.

O amigo de Camilla de Lucas falou que não entende a postura de Pocah no jogo e ressaltou que eles nunca foram próximos e não conversam de jogo. “Só quero que você aceite isso, mas se você não quiser aceitar, eu não posso fazer nada”, finalizou o professor. Após essa conversa, a sister foi chorar no jardim e disse a Projota que não sabe como agir no “BBB 21”: “Ser tratada da forma que eu fui agora por uma pessoa que eu gosto, que eu nunca fiz nada. Muito pelo contrário, só tratei bem, só dei amor. Nunca foi uma opção de voto minha, nunca passou pela minha cabeça. Mas agir com deboche comigo… Eu nunca vou saber jogar isso aqui, não. Nunca vou saber. Tem que ser muito frio, calculista. E eu não sei jogar assim dessa forma”.

Projota também ficou irritado por ter sido pego de surpresa e ir ao paredão pela indicação do líder Fiuk. O rapper acreditava que o filho de Fábio Jr. indicaria Pocah, mas ele surpreendeu dizendo que votaria nele por ser o parceiro do seu principal adversário no jogo, Arthur, que foi imunizado pelo anjo. Em conversa com o crossfiteiro, Projota disse que falou para Fiuk: “Se eu sair você vai ter meu sangue nas mãos. Eu te tirei do paredão, você vai ter que lembrar disso até o dia que você sair daqui”. Irritado, Arthur chamou Fiuk de “bosta” e disse: “Fiquei muito puto, que discursinho cocô. Cuzã* da porr*”. Para o crossfiteiro, Projota não será eliminado e o rapper também acha que seguirá no jogo e já está fazendo planos para eliminar Fiuk.

