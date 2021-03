‘BBB 21’: Projota, Pocah e Thaís estão no paredão desta semana

Carla Diaz, que voltou do paredão falso, não usou o poder de vetar uma decisão do anjo não usou o presente nesta formação, permitindo que Projota imunizasse seu parceiro Arthur

Reprodução/Twitter @bbb Cantores enfrentam a cirurgiã-dentista no paredão desta semana



O sétimo paredão do Big Brother Brasil 21 está formado e tem a participação de Projota, Pocah e Thaís . O líder Fiuk indicou Projota, enquanto que os demais foram votados pela casa, ao lado de Gilberto. Na prova bate-volta, o economista derrotou os adversários e se salvou do paredão. Com isso, Projota vai para seu segundo paredão na temporada, enquanto que Pocah e Thais fazem suas estreias. Carla Diaz, que voltou do paredão falso com o poder de vetar uma decisão do anjo não usou o presente nesta formação, permitindo que Projota imunizasse seu parceiro Arthur. O sexto eliminado da edição será conhecido na próxima terça-feira, 16.

