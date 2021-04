‘BBB 21’: Pocah vence prova e vai do paredão direto para a liderança

Cantora ganhou R$ 10 mil e mais uma quantia em dinheiro que garantiu durante a prova

Divulgação/Rodolfo Magalhães Pocah ganhou a prova do líder



Na Super-Quinta, após a eliminação de João Luiz com 58,86% dos votos, o restante dos brothers participaram da Prova do Líder que garantia vaga no Top 6, além de R$ 10 mil e os prêmios da Above (R$ 23 mil) que estavam disponíveis na atividade. A prova foi de sorte e era como um jogo de tabuleiro com uma roleta que determinada quantas casas cada participante iria avançar. Quem chegasse ao final primeiro vencia a prova. A disputa ficou entre Pocah, Juliette e Viih Tube e a cantora venceu. Na escolha do VIP, Pocah levou Arthur e Viih Tube.