Rodrigo Santoro vai protagonizar série com ator de ‘La Casa de Papel’ no Amazon Prime

Trama da produção original ‘Boundless’ gira em torno da primeira viagem à vela ao redor do mundo

Rodrigo Santoro e Álvaro Morte vão protagonizar 'Boundless'



O Amazon Prime Video divulgou nesta quinta-feira, 22, que o ator Rodrigo Santoro vai protagonizar a série “Boundless” ao lado do ator Álvaro Morte, conhecido por estrelar o fenômeno “La Casa de Papel”. A nova produção da plataforma de streaming gira em torno da primeira viagem à vela ao redor do mundo e acompanha os marinheiros que se arriscaram em um trajeto até então desconhecido. A série terá quatro episódios e as filmagens, que acontecerão na Espanha e na República Dominicana, começam ainda este mês. Rodrigo será o português Fernando de Magalhães, que lidera os 239 marinhos que iniciaram a viagem em 20 de agosto de 1519. Após três anos, um único barco retorna com apenas 18 marinheiros debilitados agora liderados pelo espanhol Juan Sebastián Elcano, personagem de Álvaro. Essa trajetória tem grande relevância na história da humanidade porque provou que a Terra é redonda e isso transformou a forma de comercialização da época. Uma curiosidade é que na série terá uma réplica da “Nau Victoria” – que foi único dos cinco navios que resistiu a expedição e se tornou a rodar o mundo.