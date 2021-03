Billie Eilish vence o Grammy por ‘No Time To Die’, tema de ‘007’

Maior vencedora da última edição da premiação, cantora garantiu também concorre em outras três categorias

Reprodução/YouTube Filme ainda não foi lançado por conta da pandemia da Covid-19



A cantora e compositora Billie Eilish venceu o prêmio do Grammy de Melhor Música para Mídia Visual com a canção ‘No Time To Die’, que será tema do novo filme da franquia ‘007’, intitulado ‘007 Sem Tempo Para Morrer’. Por conta dos adiamentos causados pela pandemia de Covid-19, essa foi a primeira vez que um artista levou um prêmio por uma canção de um filme não lançado. Além do prêmio, Billie Eilish ainda concorre em outras três categorias, sendo elas: Gravação do Ano, Música do Ano e Performance Pop Solo, todas por ‘Everything I Wanted’. Em 2020, com apenas 18 anos, a cantora foi indicada a seis categorias, vencendo cinco delas: Álbum do Ano, Álbum Vocal de Pop (ambos por ‘When We All Fall Asleep Where Do We Go‘), Gravação do Ano, Música do Ano (ambas por ‘Bad Guy‘) e Artista Revelação.

Confira o clipe da música vencedora do Grammy: