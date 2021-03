Caetano Veloso toma vacina contra a Covid-19: ‘Vacinar-se é o certo’

Através das redes sociais, o cantor disse que foi imunizado com a vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca

Divulgação Cantor tomou primeira dose da vacina e deverá retornar ao posto de vacinação em maio para a segunda aplicação



O cantor Caetano Veloso tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 4, em um posto de vacinação localizado no Rio de Janeiro. A novidade foi confirmada pelo cantor através de um vídeo publicado em suas redes sociais. No registro, ele aparece recebendo o imunizante ao lado de uma equipe de profissionais da saúde. “Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose”, disse Caetano na legenda da publicação. Durante o vídeo, o cantor diz que a aplicação da vacina não é dolorosa e ouve da equipe que ele deve retornar para a aplicação da segunda dose do imunizante em maio. No Instagram do cantor, diversas celebridades comemoraram a vacinação. Dentre elas, estão os cantores Alexandre Pires e Elza Soares e a apresentadora Regina Casé.