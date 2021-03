Marcos Mion reage após André Marques ser anunciado como apresentador do ‘No Limite’

Ex-apresentador da Record brincou que poderia ser um ‘paredão falso’ e Boninho respondeu

Divulgação/Record Marcos Mion comentou sobre a escolha de André Marques para apresentar o 'No Limite'



Desde que a Globo anunciou que faria uma edição especial do reality show “No Limite” com a participação ex-BBBs, o nome mais especulado para ocupar o posto de apresentador da atração foi o de Marcos Mion, entretanto André Marques foi anunciado na última quarta-feira, 10, como o apresentador oficial da atração que já foi comandada por Zeca Camargo. Após a divulgação, Mion comentou nas redes sociais: “Torcendo para ser mais um paredão falso (risos). Brincadeira! Eu me sinto obrigado a comentar e agradecer toda essa torcida que surgiu por mim do nada! Tanto carinho! Obrigado a cada um de vocês! Vai com tudo André”.

O diretor do “BBB 21”, Boninho, que também está por trás de “No Limite”, respondeu o ex-MTV que recentemente encerrou contrato com a Record TV: “Respeito muito seu trabalho, ainda vamos fazer um projeto juntos”. Após apresentar uma edição histórica de “A Fazenda”, a emissora de Edir Macedo decidiu rescindir o contrato com Mion após 11 anos de casa. Com a saída da Record, o apresentador passou a ser cotado para assinar com a Globo, uma vez que no final deste ano a emissora carioca vai perder Fausto Silva, que já anunciou sua aposentaria, e Luciano Huck, caso ele se candidate as eleições presidenciais.