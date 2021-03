‘BBB 21’: Sarah é eliminada com 76,76% dos votos

Rodolffo teve 22% e Juliette ficou apenas com 1,24% dos votos

Reprodução Sarah foi eliminada em paredão com Juliette e Rodolffo



Nesta terça-feira, 30, o Big Brother Brasil teve um dos paredões mais disputados e esperados desta edição. Rodolffo, Sarah e Juliette disputaram a preferência do público até os últimos minutos da noite. No discurso de eliminação, Tiago Leifert disse que o ‘tema’ do paredão foi confiança, por toda a confusão entre os amigos, e que muitos dos brothers estão sendo paranoicos por entender algo que não foi dito. Com isso, ele anunciou a saída de Sarah com 76,76% dos votos. Rodolffo teve 22% e Juliette 1,24%. Em conversa com Tiago, Sarah contou o porquê achava que tinha saído. “Acho que o jogo subiu a cabeça. Quando a gente viu que estava dando muito certo eu quis jogar demais e deu errado”, disse. Questionado sobre as implicâncias da consultora de marketing com Juliette, ela respondeu. “Eu via uma frases muito bonitas e isso me assustava, eu sempre tive medo de quebrar a cara com amigos e eu comecei a desconfiar. Só que eu tive medo da pessoa errada”, completou.