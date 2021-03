Fiuk e Rodolffo vencem a Prova do Líder no ‘BBB 21’

Dupla disputou o final da prova de resistência com Arthur e Projota

Reprodução/Globo/12.03.2021 Fiuk venceu a Prova do Líder junto com Rodolffo no 'BBB 21'



A prova de resistência do “BBB 21” chegou ao fim após oito horas de duração e os vencedores foram Fiuk e Rodolffo, que disputaram a final com Arthur e Projota. A prova foi feita em dupla e a primeira a desistir foi Gilberto e Sarah, seguidos de Carla Diaz e Juliette, pois a atriz passou mal durante a disputa. Viih Tube e Thaís foram a terceira dupla a sair por não completar o tempo do cronômetro e, depois delas, Camilla de Lucas e João Luiz acabaram desistindo. Caio foi vetado da prova pela produção porque está com o pé imobilizado e Pocah foi vetada por Rodolffo, que também venceu a Prova do Líder na semana passada. A dupla vencedora terá que decidir quem será o líder e quem vai embolsar R$ 20 mil. Como o cantor sertanejo já ganhou imunidade por ter sido líder em um paredão falso, é provável que Fiuk assuma a liderança da semana. Na prova, eles tinham que travessar uma passarela com um lâmina de barbear cenográfica e entregar para sua dupla, que repetia o percurso na passarela e apertava um botão. Tudo isso tinha que ser feito respeitando o tempo do cronômetro.