‘BBB 21’: Viih Tube vence prova de habilidade e é nova líder

A participante teve direito a chamar 5 participantes para o VIP, escolhendo Juliette, Arthur, João, Pocah e Camilla; pela dinâmica da semana, a youtuber terá duas indicações ao paredão

Reprodução/Instagram/viihtube Sister conseguiu o melhor tempo em prova de habilidade



O ‘Big Brother Brasil 21‘ tem uma nova líder. Viih Tube venceu a prova realizada na noite desta quinta-feira, 15, garantiu a liderança e mais uma semana no reality show. Na prova, que foi patrocinada pela Americanas, os brothers precisavam pegar cubos com imagens de produtos que continham tempos, subir em um carro de mercado e cruzar a linha de chegada com o tempo mais próximo possível do que estava nos cubos. Fiuk e Viih Tube conseguiram os dois melhores tempos e se classificaram para a final, quando a youtuber levou a melhor e garantiu a liderança. O brother teve direito a chamar x participantes para o VIP, escolhendo Juliette, Arthur, João, Pocah e Camilla. Além da tradicional indicação do líder, a youtuber deverá indicar uma segunda pessoa ao paredão, sendo que, necessariamente, será um dos três monstros da semana.