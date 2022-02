‘BBB 22’: Boca de Eliezer sangra durante beijo em Natália; assista

Brother, que está com feridas na região labial devido ao herpes, continuou beijando a sister durante a festa e a noite deles terminou debaixo do edredom

Reprodução/Globo Eliezer e Natália se beijaram a festa inteira no 'BBB 22'



Enquanto Gustavo e Laís deram o primeiro beijo na festa da líder Jade Picon, Eliezer e Natália voltaram a ficar e terminaram a noite debaixo do edredom. Os beijos começaram na pista de dança e não pararam mais. Vale lembrar que Eli foi orientado pela equipe médica do “BBB 22” a não beijar ninguém na casa, pois as feridas que apareceram em sua boca indicam que ele está com herpes. Teve um momento, inclusive, que o brother beijou Natália na despensa e sua boca começou a sangrar. “E essa boca? A gente não vai poder ficar beijando hoje não”, afirmou a designer de unhas enquanto limpava a região com um paninho. “Não dá não? É por que estou bêbado?”, perguntou o empresário. A sister mostrou que a boca dele está sangrando e disse: “Calma, deixa eu passar antisséptico”. Isso, no entanto, não impediu que os brothers continuassem se beijando na festa.

“Amanheceu e a gente passou a noite inteira se agarrando. Que estranho, né?”, comentou Natália. “Depois de quase se matar, a gente se agarra. É sobre isso e está tudo certo”, comentou Eli. A sister riu e cantou: “Entre tapas e beijos…”. A noite dos brothers terminou no quarto grunge debaixo do edredom. Eles movimentaram a cama e Laís, que estava no mesmo quarto no momento, disse à Eslovênia que parecia que os brothers estavam transado. Quando Eli e Natália se beijaram pela primeira vez, Maria, que foi expulsa por agredir a designer de unhas no Jogo da Discórdia, ainda estava na casa. Na ocasião, o brother ficou preocupado por dois motivos: o primeiro é que ele estava vivendo um affair com Maria, o segundo é que Natália era sua primeira opção de voto. Ele conversou com a atriz sobre os beijos em Natália e ela reagiu de forma tranquila e ainda disse que ambos estavam solteiros.