‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ é segunda maior bilheteria da história no Brasil

Filme do super-herói arrecadou R$ 283,6 milhões em apenas seis semanas

Reprodução/Marvel O terceiro filme da franquia já entrou para a história do cinema



Segundo registros da Comscore, o filme ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa‘, que estreou em dezembro, já é a segunda maior bilheteria de todos os tempos no Brasil com R$ 283,6 milhões. O filme só fica atrás de ‘Vingadores: Ultimato‘ (com R$ 338,8 milhões), que passou 40 semanas em exibição contra apenas seis semanas do filme do Teioso. O top 5 ainda conta com o remake de ‘O Rei Leão‘ com R$ 266,7 milhões; ‘Vingadores: Guerra Infinita’ com R$ 236,8 milhões e o único filme brasileiro, ‘Minha Mãe é uma Peça 3‘ com R$ 182,1 milhões. Mundialmente o terceiro longa da franquia arrecadou mais de US$ 1,62 bilhão, se tornando o 8º maior na bilheteria global.