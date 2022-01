‘BBB 22’: Pocah descobre que foi criticada por Linn da Quebrada e apaga posts declarando torcida

Funkeira, que participou do ‘BBB 21’, disse que não vai fazer ‘papel de trouxa’: ‘Já mudei e isso porque o programa nem começou’

Reprodução/Instagram/pocah/linndaquebrada Pocah e não vai mais torcer para Linn da Quebrada no 'BBB 22'



A cantora Pocah, que participou do “BBB 21”, apagou das redes sociais os posts que fez declarando torcida para Linn da Quebrada assim que a artista foi confirmada no “BBB 22”. “Já apaguei tweets fazendo papel de trouxa e já mudei algumas torcidas no BBB (risos), isso porque o programa nem começou”, comentou. A funkeira, que está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 17, tomou essa atitude após começar a circular nas redes sociais postagens que Linn fez durante a edição passada do reality show da Globo criticando a participação de Pocah.

Em uma das publicações, Linn escreveu : “Os artistas dessa edição, Jaque [Karol Conká], Projota e Pocah, sofrem muito dessa autoestima delirante, né? Afogadas no próprio ego, não conseguem se olhar com distanciamento e autocrítica e se acham donas da verdade”. Já em outro post, a participante do “BBB 22” disse que Pocah “quando não está dormindo, está fazendo merda e quando é criticada reage de forma arrogante, prepotente e descabida”. Vale lembrar que a cantora foi muito criticada pelo público no “BBB 21” por passar muito tempo dormindo. Em um dos programas ao vivo, Tiago Leifert, ex-apresentador do reality, chegou a perguntar para a sister se quem dorme também joga. O “BBB 22” estreia nesta segunda com Tadeu Schmidt no comando.

já apaguei meus tweets fazendo papel de trouxa e já mudei algumas torcidas no bbb kkkkk isso pq o programa nem começou — #BARBIEPOCAH 🎀 (@Pocah) January 17, 2022