‘BBB 22’: Natália, Jessilane e Linn fazem topless e pulam na piscina após eliminação de Rodrigo

Com a saída do brother, as pipocas cumpriram a promessa e receberam o apoio da cantora

Reprodução/Globo Natália, Jessilane cumpriram a promessa com o apoio de Linn da Quebrada



Natália e Jessilane cumpriram e prometeram! As sisters disseram que fariam um topless para pular na piscina caso escapassem do paredão e, após a eliminação de Rodrigo na madrugada desta quarta-feira, 2, elas pularam na piscina sem a parte de cima do biquíni. Elas ainda contaram com a participação Linn da Quebrada, que não estava no paredão, mas decidiu cumprir o desafio com as parceiras de confinamento. A atitude das participantes empolgou os outros brothers da casa. “Olha o entretenimento, Brasil”, comentou Naiara Azevedo. “Tira também, Vyni”, brincou Pedro Scooby. Dentro da piscina, Natália, que volta do seu segundo paredão, gritou: “Obrigada, Brasil”. Rodrigo foi eliminado com 48,45% após se envolver em alguns atritos dentro do jogo. A vontade clara do agora ex-BBB de jogar incomodou alguns participantes, principalmente os que estão tentando fazer com que o “BBB 22” seja mais leve do que a edição passada, que contou com uma onda de cancelamento.

a comadre do interior olhando as outras pularem peladas na piscina pic.twitter.com/pnF8vVKG7I — jesquinha deodato alves azevedo da quebrada (@itsjescao) February 2, 2022

Esse topless triplo no bbb minha gente? Kkkkkk #BBB22 — Maryh Santana (@Maryh_Santana) February 2, 2022

acordei com o vídeo da jessi, natalia e linna pulando de topless na piscina esse eh o bbb que eu pedi a deus 🙏🙏🙏 — mapioquinha (@celtaprata2009) February 2, 2022