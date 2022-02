Fora do ‘BBB 22’, Rodrigo diz que Naiara está em cima do muro e Douglas tem atitudes infantis

Segundo eliminado do reality falou também que sabe que exagerou ao falar de jogo o tempo inteiro

Reprodução/Globo Rodrigo disse que entendeu que exagerou ao sair do 'BBB 22'



Rodrigo foi o segundo eliminado do “BBB 22” e, na manhã desta quarta-feira, 2, falou que entendeu que focou demais em jogar ao sair da casa. “Eu exagerei na dose, não achei um meio termo”, comentou o brother no “Mais Você”. O gerente comercial explicou que estava focado porque entrou no reality com um objetivo claro. “Larguei todo o meu lado profissional para entrar no ‘Big Brother’, para mim, aquilo era um lado profissional, então acordava e já pensava em como seria o dia seguinte. O que me motivava era jogar, não queria ofender as pessoas, queria ser reconhecido como uma pessoa estratégica”, declarou.

Sendo o único na casa a querer falar do jogo a todo tempo, Rodrigo falou que muitas vezes se sentiu sozinho e pensou em desistir do reality. “As pessoas fugiam de mim”, comentou. Um dos principais atritos do brother dentro da casa foi com Arthur Aguiar e, na última segunda-feira, 31, eles trocaram farpas no Jogo da Discórdia. Depois disso, eles conversaram e pediram desculpas um ao outro. Para Rodrigo, o desentendimento aconteceu por falta de comunicação entre eles. “Se ele se impor, ele vai ser um dos melhores jogadores [da edição], ele é muito articuloso, isso pelo lado bom.” O eliminado enfatizou ainda que não julgou Arthur pelas atitudes que ele teve aqui fora e que a todo momento estava pensando no jogo. Ele, inclusive, acha que Arthur será um dos finalistas.

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, Rodrigo também comentou o que pensa de outros brothers que seguem no jogo. Na visão dele, Tiago Abravanel está procurando conexões e ele só entendeu isso depois que o neto de Silvio Santos abriu seu coração e comentou sobre a relação conturbada que tem com a família Abravanel. Sobre Naiara Azevedo, ele falou: “Ela assustou todo mundo quando chegou, mas é muito carinhosa. Agora ela está muito em cima do muro. Quando [o Tadeu] pergunta alguma coisa, ela dá uma volta e não responde. Não quer se indispor com ninguém”. Além de Arthur, o segundo eliminado do “BBB 22” também teve problemas com Douglas Silva. Para Rodrigo, o ator de “Cidade de Deus” é um grande jogador, mas quando se sente inseguro fica agressivo e faz provocações que ele considera infantis.