‘BBB 22’: Vyni é o primeiro do grupo Pipoca a atingir quase 2 milhões de seguidores

O “BBB 22” ainda nem começou e já tem participante do grupo Pipoca com quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Vinicius, ou simplesmente Vyni, foi o primeiro anônimo a atingir tal feito. Ele foi anunciado como uma dos participantes do reality na última sexta-feira, 14, e, antes disso, possuía pouco mais de 70 mil seguidores. O bacharel em direito não atua na área e se definiu em seu vídeo de apresentação como um “influencer de baixa renda”. O jeito de Vyni fez com que ele fosse comparado a Gil do Vigor, do “BBB 21”. Nas redes sociais, ele foi chamado por muitos seguidores de “filho do Gil” e “Gil 2.0”. Vinicius tem 23 anos e começou a ganhar mais visibilidade na internet quando teve um vídeo compartilhado pelo humorista Tirullipa.

“Tu crê que isso é de verdade? Não é sonho não? Armaria, meu povo, um milhão de lampiõezinhos ofuscando até os satélites da NASA. Nosso menino merece demais! O pobre vai ficar é doido se souber disso [risos]… Fica aqui nosso agradecimento especial a cada um de vocês”, escreveu a equipe de Vyni nas redes sociais quando ele atingiu 1 milhão de seguidores. Uma das histórias que mais chamou a atenção do público é que o brother já vendeu o único botijão de gás que tinha em casa para conseguir comprar um ingresso para um show da cantora Anitta. Antes de ser confinado, ele contou que só dorme agarrado com uma fralda e que nunca namorou. O participante do “BBB 22” contou que deu seu primeiro beijo com 19 anos e perdeu a virgindade aos 22. Eslovênia é outra participante que ganhou a simpatia do público e está com quase 1 milhão de seguidores. O “BBB 22” estreia segunda-feira, 17.