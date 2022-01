Irmão de Marília Mendonça se revolta com Naiara Azevedo por causa do ‘BBB 22’; entenda

‘Eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa’, afirmou o cantor João Gustavo

O cantor João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, declarou que vai se empenhar para que a cantora Naiara Azevedo seja eliminada do “BBB 22”. O reality show da Globo começa na próxima segunda-feira, 17, e a dona do hit 50 Reais é uma das famosas que vai integrar o Camarote. Ao compartilhar um post no qual diz que Naiara revelou ao jornal Extra que vai lançar uma música que gravou com Marília durante o confinamento, o irmão da Rainha da Sofrência escreveu: “Parabéns, Naiara, isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém. Todo mundo já sabia que você entraria no ‘BBB’ para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa. Eu não vou aceitar não, gente, ninguém vai ganhar em cima dela [Marília] não”.

A cantora e compositora dos hits Infiel e Todo Mundo Vai Sofrer morreu, aos 26 anos, em novembro do ano passado, após sofrer um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais. Naiara foi uma das artistas que compareceu ao enterro, que aconteceu no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. João Gustavo faz dupla sertaneja com Dom Vittor e estava recebendo o apoio da irmã para se lançar na música. Após a morte de Marília, os artistas lançaram Calculista, música gravada em parceria com a Rainha da Sofrência.