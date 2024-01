BBB 24: Nizam revela interesse em sister e acredita que conseguirá engatar romance: ‘Vai rolar’

Brother está interessado em Alane, que diz não ter querer se envolver com ninguém; primeira festa da casa acontece nesta quarta-feira, 10

Reprodução/Globoplay

Com menos de uma semana do início do “Big Brother Brasil 24”, um dos confinados já planeja engatar um romance dentro da casa. Nizam está confiante de que vai conseguir ter uma relação amorosa com Alane. Durante uma conversa com Fernanda e Giovanna Pitel ele falou sobre seu interesse pela modelo e o clima que rola entre eles. “Vai rolar”, disse ele. Em resposta, Fernanda disse acreditar que o possível casal “faz todo sentido” e Nizam concordou. Contudo, quando questionado sobre como se comportaria caso se envolvesse romanticamente, e como isso poderia impactar o seu jogo com o grupo, ele respondeu: “jogo é jogo e treino é treino”. Enquanto isso, Alane estava em outro ambiente, conversando com Deniziane e Leidy Ellen, e revelou que não tem interesse em se envolver com ninguém durante a primeira semana do programa. Alane ainda pediu ajuda às amigas para evitar que ela fique com alguém durante a primeira festa, que está marcada para esta quarta-feira, 10.