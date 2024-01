Yasmin Brunet reflete sua participação no BBB 24 após ser mandada para o paredão: ‘Estou sendo muito odiada’

Modelo planeja mudar estratégia caso permaneça na casa; eliminação acontece na quinta-feira

Reprodução/Globoplay Yasmin Brunet foi indicada para o primeiro paredão do BBB 24



Yasmin Brunet passou a madrugada desta quarta-feira, 10, refletindo sobre sua participação no “Big Brother Brasil 2024” após ter sio indicada para o primeiro paredão. “Eu to sendo muito odiada lá fora por muitas pessoas, por coisas de fofoca. O Maycon está aproveitando disso para me tirar”, disse a sister em conversa com Fernanda e Lucas Pizane, que alertaram Yasmin para ‘acordar para o jogo’. “Não vou jogar baixo, vou adotar uma postura mais discreta”, disse a modelo, que se mostrou disposta a mudar sua estratégia caso permaneça no programa. Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna são os primeiros a comporem o primeiro paredão desta edição. A votação aconteceu na terça-feira, 9, e o resultado que leva à eliminação ocorre já nesta quinta-feira, 11.