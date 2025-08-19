BBC cancela estreia de documentário sobre Ozzy Osbourne horas antes de ir ao ar

Concebido inicialmente para ser uma série, o material virou um filme de uma hora sobre os três últimos anos de vida do cantor; por enquanto, não há uma nova data prevista de exibição

Adam Warzawa/EFE/EPA A ideia era mostrar a jornada do Príncipe das Trevas e de sua mulher e empresária



A BBC tirou de sua programação o documentário “Ozzy Osbourne: Coming Home” horas antes de o filme ir ao ar, na manhã desta segunda-feira (18). Segundo a emissora britânica, a decisão de última hora respeita “o desejo da família”. Por enquanto, não há uma nova data prevista de exibição. “Nossos sentimentos estão com a família Osbourne neste momento difícil. Respeitamos o desejo da família de esperar um pouco mais antes de exibir este filme tão especial. A nova data [de transmissão] será confirmada em breve”, disse a BBC em um comunicado. Concebido inicialmente para ser uma série, o material virou um filme de uma hora sobre os três últimos anos de vida de Ozzy Osbourne.

A estreia do documentário na BBC One estava prevista para 18 de agosto, às 21h do horário local (17h no horário de Brasília), menos de um mês após a morte do ícone do heavy metal, que aconteceu em 22 de julho. A ideia era mostrar a jornada do Príncipe das Trevas e de sua mulher e empresária, Sharon Osbourne, na volta deles para o Reino Unido, além de todo o esforço físico do cantor em sua preparação para se apresentar no show de despedida do Black Sabbath, em Birmingham, que aconteceu apenas duas semanas antes de sua morte

Outro filme previsto

Quatro dias antes da morte de Ozzy Osbourne, em 18 de julho, o perfil oficial do cantor, o de Sharon Osbourne e a Mercury Studios, empresa responsável pela captação do show de despedida do ícone do heavy metal, confirmaram que a apresentação vai virar um filme e será exibido nos cinemas em 2026. Esse material, no entanto, não tem relação com o filme da BBC, que já estava sendo gravado três anos antes da morte de Ozzy.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ozzy Osbourne morreu em 22 de julho em sua casa em Birmingham, mesma cidade onde nasceu o Black Sabbath e onde ele fez seu show de despedida duas semana antes. O cantor tinha 76 anos e sofreu uma parada cardíaca em decorrência de sua doença arterial coronariana e Parkinson.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias