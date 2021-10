BBC elege ‘The Wire’ (‘A Escuta’) como a melhor série do Século XXI; confira o top-20

Séries como Breaking Bad, Game of Thrones e Mad Men também aparecem nas primeiras colocações

Reprodução / HBO The Wire teve cinco temporadas e durou entre 2002 e 2008



A BBC realizou uma eleição entre críticos de TV para escolher as 100 melhores séries criadas no século XXI, e ‘The Wire’ (A Escuta, em português), ficou no topo do ranking. A votação contou com 206 especialistas — críticos, jornalistas, acadêmicos e pessoas da indústria da televisão — de 43 países, da Albânia ao Uruguai. 460 séries foram citadas. The Wire foi criada pelo ex-repórter policial David Simon e exibida pelo canal HBO. A produção aborda o tema do tráfico de drogas na cidade de Baltimore, através do ponto de vista tanto dos policiais (que usam a escuta que dá nome à série) quanto dos criminosos. Pouco conhecida no Brasil, é considerada uma obra-prima nos Estados Unidos por abordar com excelências temas como violência urbana e as instituições falidas que prejudicam a cidade, como a política, a imprensa e o sistema educacional.

Em segundo e terceiro lugar, aparecem obras mais famosas por aqui: ‘Mad Men’, que acompanha o universo da publicidade na década de 1960, criada por Matthew Weiner, e ‘Breaking Bad’, sobre um professor de química que se torna fabricante de metanfetamina após receber o diagnóstico de câncer terminal, criada por Vince Gilligan. Ambas são do canal AMC. Diversas outras séries de renome aparecem, como ‘Fleabag’, ‘Lost’, ‘Chernobyl’, ‘Game of Thrones’ e as duas versões de ‘The Office’. Dentre as 100 séries listadas, 92 são faladas principalmente em inglês, enquanto o dinamarquês, o sueco, o francês, o espanhol e o alemão estão entre as outras línguas incluídas. Além disso, 79 dos 100 programas foram criados por homens, e apenas 11 por mulheres, sendo que 10 são um esforço criativo combinado de homens e mulheres. Confira o ranking completo: