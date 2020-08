Ben Affleck e Michael Keaton voltarão como Batman em filme solo do Flash

No filme sobre o herói mais rápido da DC, Warner planeja criar multiverso com diversas versões de personagens

Reprodução Ben Affleck será o Homem-Morcego pela quarta vez nas telonas



Ben Affleck voltará a vestir a capa do Batman para interpretar o super-herói mascarado no filme solo sobre o personagem Flash que está sendo preparado pelo diretor argentino Andy Muschietti. Na quinta-feira (20), a revista Vanity Fair publicou que Affleck se juntará a Michael Keaton, outro ator que interpretou Batman no passado, para dar vida ao Homem-Morcego em um filme da Warner Bros. que tentará trazer a ideia de “multiverso” da DC Comics para a telona. Nesse “multiverso”, diferentes super-heróis e vilões podem aparecer em diferentes etapas, mundos e realidades temporais que coexistem dentro de uma grande estrutura narrativa. Isso permitiu aos autores brincarem com maior flexibilidade com os personagens, que poderiam aparecer em diferentes linhas narrativas e sob diferentes atributos, sem perder a ilusão de coerência do todo. Assim, o filme sobre o Flash, que será estrelado por Ezra Miller, terá diferentes versões do Batman além das de Keaton e Affleck.

“O Batman de Affleck tem uma dicotomia muito forte: sua masculinidade, por causa de sua aparência e figura imponente, e ele é muito vulnerável”, comentou Muschietti. “É um papel muito importante para o impacto emocional do filme. A interação e a relação entre Barry (The Flash) e Bruce Wayne (Batman) de Affleck trará um nível emocional que nunca vimos antes. É o filme de Barry, é a história de Barry, mas seus personagens são mais relacionados do que pensamos”, acrescentou o diretor das duas partes do novo “It – A Coisa“.

Affleck interpretou o homem-morcego em “Batman vs Superman – A Origem da Justiça”, “Esquadrão Suicida” e “Liga da Justiça“, todos fazendo parte da Warner Bros. Michael Keaton, que se juntou a “The Flash” em junho, deu vida ao herói de Gotham City em “Batman” (1989) e “Batman: O Retorno” (1992), ambos de Tim Burton.

*Com EFE