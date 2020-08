Netflix testa ferramenta que exibe filmes e séries aleatoriamente

Segundo a empresa, a ideia é fazer com que as pessoas achem mais títulos que vão gostar

A Netflix está testando uma nova ferramenta que mostra aos usuários filmes e séries de maneira aleatória. Segundo a empresa, a ideia é fazer com que as pessoas achem mais títulos que vão gostar. Para isso, a ferramenta leva em conta o histórico de visualizações e avaliações do usuário na hora de indicar uma nova produção. Ao site Variety, a empresa afirmou que a novidade ainda está em fase de testes e, por isso, não está disponível para todos os assinantes. Por enquanto, apenas os dispositivos conectados a TVs têm acesso à ferramenta.

O “Shuffle Play” é uma evolução de outra ferramenta que a Netflix testou no ano passado exclusivamente no aplicativo para o Android e reproduzia aleatoriamente o episódio de uma série selecionada pelo usuário. A possibilidade estava disponível apenas para algumas séries. Entre as produções selecionadas, estavam “The Office“, “Our Planet”, “Arrested Development” e “New Girl”. A empresa ainda não confirmou se vai continuar com essa ideia e também não deu prazo para uma resposta em relação à introdução definitiva da ferramenta nova.