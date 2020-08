‘The Batman’, com Robert Pattinson, retomará filmagens em setembro

Produção está sendo rodada no Reino Unido e parou em março por causa da pandemia do novo coronavírus

Reprodução/Twitter Filmagens foram paralisadas em março por causa da pandemia de Covid-19



O aguardado filme de Matt Reeves retomará a produção no mês de setembro no Warner Bros. Studios Leavesden, no Reino Unido, segundo o site americano Deadline. As filmagens estão paralisadas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a publicação, o país já autorizou a retomada das filmagens de Jurassic Mundo: Dominion e Cinderella, que seja estrelado pela cantora Camila Cabello. No próximo sábado (22) o diretor estará no painel de ‘The Batman’ no evento DC Fandome.

Ainda segundo o site Deadline, logo após a paralisação das filmagens, Matt Reeves afirmou que 1/4 do filme já estava gravado, mas sem edição. Nesse período ele disse estar ‘analisando o tom das coisas’. “Eu diria que as mudanças realmente têm a ver com ‘Oh, olha o tom disso’ com essas cenas que não fizemos e que se conectam a tal parte da história. Parece que pode haver uma oportunidade de explorar um pouco daquele tom inesperado que encontramos. Com esses filmes, você nunca tem tempo de preparação suficiente, porque eles são tão complexos e enormes em muitos aspectos. Também me dá um momento para pensar sobre as sequências maiores que ainda não surgiram e como eu quero realizá-las”, disse o diretor.

Por conta da pandemia da Covid-19, o lançamento de ‘The Batman’ foi adiado de junho de 2021 para 1º de outubro de 2021. O longa é estrelado por Robert Pattinson no papel do herói morcego, Zoe Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim, Paul Dano como Charada, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon e John Turturro como Carmine Falcone.