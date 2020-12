Biel diz que não vai olhar na cara de Tays quando ela estiver com Jakelyne em ‘A Fazenda 12’

Cantor falou mal da miss e a cantora, que é sua melhor amiga, ficou incomodada

A peoa Tays está em um fogo cruzado em “A Fazenda 12”, isso porque Biel, seu affair na casa, e Jakelyne, sua melhor amiga, não conseguem se entender e parece que o cantor não faz questão que isso aconteça. Após a formação da roça, o peão foi falar mal da miss para Tays e a peoa não gostou. “Ela falar que acha que eu não sou uma pessoa boa. Até a Jojo, que fez o que comigo, eu fui até o fim tentando me entender com ela. Todo mundo que está perto de mim sabe, mano, eu não faço e não desejo mal para ninguém, não fico de combinação com ninguém”, começou falando o cantor.

“Posso te dizer uma coisa do fundo do meu coração? A partir de agora, não fala mais da Jake para mim”, pediu Tays incomodada. Biel continuou: “A pessoa nunca fez parte da minha intimidade, quando eu fui tentar me dar bem com essa pessoa foi por causa de você e ela vem me falar que eu não sou uma pessoa boa? Quando você estiver com ela eu nem vou olhar para você”. A cantora de axé reagiu: “Que isso, Gabriel”. O peão finalizou: “Não adianta. Estou respeitando seu espaço, respeito sua amizade com ela”.