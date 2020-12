Biel vence última Prova de Fogo e Mateus deixa peões irritados em ‘A Fazenda 12’

Mariano e Stéfani não gostaram de ser vetados da prova pelo ator; Tays e Lipe foram os outros peões que competiram

Reprodução/Record Biel venceu a Prova de Fogo e é o dono do último lampião de 'A Fazenda 12'



A última Prova de Fogo de “A Fazenda 12” aconteceu no domingo, 6, e foi disputada por Biel, Lipe e Tays. Quem conquistou o lampião do poder em uma prova de habilidade foi Biel. Para definir quem participaria da prova, os peões sortearam os ovos como toda semana, mas desta vez eles eram coloridos e quem tirasse a cor igual deveria formar uma dupla e quem tirasse o ovo vermelho já estava automaticamente vetado. As duplas ficaram assim: Jojo Todynho e Tays, Stéfani e Biel, Lipe e Mariano. Mateus tirou o ovo vermelho.

Os pares tinham que definir quem participaria da prova e, caso não chegassem a uma decisão, quem escolhia era Mateus. Como só Jojo abriu mão de fazer a prova, Mateus foi quem escolheu os outros dois peões e acabou mandando Biel e Lipe para a prova – algo que irritou Mariano e Stéfani. O lampião conta com dois poderes e o da chama vermelha, escolhida pelo público através do TikTok, dá ao peão o poder de escolher dois adversários para enfrentar uma nova notação e ocupar o quarto banquinho da roça. O poder da chama verde só é revelado na votação. Tays, Lipe e Stéfani foram para a baia.

Assim está sendo a dinâmica da última Prova de Fogo! Estão acompanhando pelo PlayPlus?🔥 pic.twitter.com/rLrYDpXgR7 — F Ê N I X 33,52%🦅 (@Biel) December 6, 2020