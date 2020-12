Eliminados de ‘A Fazenda 12’ voltam a ser confinados e Cartolouco dá problema

Os peões fizeram teste de Covid-19 e, agora, devem ficar isolados para participar de atividades e da grande final

Reprodução/Record Cartolouco está ouvindo música no último volume no pré-confinamento



Os ex-participantes do reality show “A Fazenda 12” foram confinados novamente neste sábado, 5. Sim, todos eles irão voltar para o jogo, mas de uma forma diferente. A Record ainda não deu detalhes, mas os peões devem participar de atividades especiais, da festa que acontecerá na grande final – dia 17 de dezembro – e quem sabe de uma lavação de roupa suja. Os peões precisaram ser pré-confinados por conta da pandemia e passaram por testes de Covid-19 antes de serem isolados novamente. Quem já está dando trabalho é Cartolouco, que tem deixado sua televisão no último volume com músicas de Biel, Mirella e já prometeu que a próxima playlist será do Raça Negra.

Lucas Selfie usou as redes sociais para reclamar do barulho feito pelo vizinho de quarto e pediu para ele maneirar porque ele queria dormir um pouco. Cartolouco também postou no Twitter um print de uma conversa no WhatsApp em que Selfie pede silêncio. Já Luísa Ambiel postou que estava “fofocando na janela” com Mirella e revelou que fez as pazes com Raissa. “Indo ao toalete encontrei Raissa, como sempre a gente se olhou forte, eu disse Happy woman raising one hand e na volta fui até ela! A gente se abraçou, pedi desculpas a ela. Fiquei feliz”, postou a ex-musa da banheira do Gugu no Twitter.

SÓ QUERIA DORMIR UM POUCO, prometo causar com vc mais tarde, mas bora dar uma pausa? Meia horinha só! Ja decorei tds seus funks, ate os do Biel caprichou se quiser de novo demorouuu — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) December 5, 2020

Já estou aqui no hotel 🔥🔥 pic.twitter.com/9DSloAIwOR — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) December 5, 2020

Amores! Indo ao toalete encontrei Raissa, como sempre a gente se olhou forte, eu disse 🙋‍♀️ e na volta fui até ela! A gente se abraçou, pedi desculpas a ela. Fiquei feliz! — Luiza Ambiel 🛁 (@luizaambiel) December 5, 2020

Já estou fofocando com a mi pela janela! — Luiza Ambiel 🛁 (@luizaambiel) December 5, 2020

Boatos que hoje foi dia de arrumar malinhas 👀 — Carol Narizinho 👃🏻 (@CarolNarizinho) December 4, 2020