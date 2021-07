Bob Odenkirk desmaia nas gravações de ‘Better Call Saul’ e é hospitalizado

Indicado a quatro Emmys, ele ficou muito conhecido por interpretar o advogado Saul Goodman no sucesso ‘Breaking Bad’

Divulgação/Netflix/28.07.2021 Bob Odenkirk saiu de ambulância das gravações de 'Better Call Saul'



O ator Bob Odenkirk desmaiou no set de filmagem da série “Better Call Saul” e precisou ser levado às pressas ao hospital. Segundo divulgado pelo TMZ, o elenco da produção estava filmando no Novo México na terça-feira, 27, quando o incidente aconteceu. Assim que Bob caiu desacordado, ele foi imediatamente amparado pelas pessoas que estavam no local e uma ambulância foi chamada. Ainda não se sabe o que causou o desmaio e nem quanto tempo o ator ficará hospitalizado. Indicado a quatro Emmys, Bob ficou muito conhecido por interpretar o advogado Saul Goodman no sucesso “Breaking Bad”.

Atualmente, ele está gravando a 6ª temporada do spin-off da série “Breaking Bad”. O ator Bryan Cranston, que interpretou Walter White na produção, demonstrou preocupação com o amigo em um post feito nesta quarta-feira, 28, no Instagram. “Hoje acordei com notícias que me deixaram ansioso a manhã toda. Meu amigo Bob Odenkirk desmaiou ontem à noite no set de ‘Better Call Saul’. Ele está internado em Albuquerque [no Novo México] e recebendo os cuidados médicos de que precisa, mas seu estado ainda não é conhecido do público. Por favor, reserve um momento em seu dia hoje para pensar nele ele e enviar pensamentos positivos e fazer orações, obrigado”, escreveu o artista na legenda de uma foto em que aparece com Bob.