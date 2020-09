Madonna vai escrever e dirigir sua própria cinebiografia

Cantora já busca jovem atriz para interpretá-la em filme que será lançado pela Universal

Reprodução/Instagram/madonna Madonna: '. Há tantas histórias inspiradoras não contadas e quem melhor do que eu [para contá-las]?'



Madonna vai lançar sua própria cinebiografia do jeito mais autoral possível: a cantora irá dirigir, co-escrever e co-produzir o filme. As informações são do portal Deadline. A Universal Pictures já assinou com a diva pop para a produção do longa, que também terá como roteirista Diablo Cody, vencedora do Oscar por “Juno”. Além de Madonna, a produção do filme será feita Amy Pascal (“Homem-Aranha Longe de Casa” e “Adoráveis Mulheres”). A artista não deve estrelar o longa e, segundo o veículo americano, ela já estaria em busca de uma jovem atriz para interpretá-la em vários momentos da carreira.

“Eu quero expressar a incrível jornada da minha vida como artista, musicista e dançarina — um ser humano tentando, do seu jeito, encontrar seu caminho no mundo”, disse Madonna em comunicado à imprensa. “O foco do filme será sempre a música. A música e a arte me mantiveram viva. Há tantas histórias inspiradoras não contadas e quem melhor do que eu [para contá-las]? É essencial compartilhar a montanha-russa da minha vida com minha voz e visão”, completou a cantora. Ainda não há informações sobre previsão de lançamento nem demais detalhes sobre a cinebiografia de Madonna.