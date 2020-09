‘Super Mario’ confirma novo filme com participação de criador do jogo

Shigeru Miyamoto vai produzir animação junto com Chris Meledandri, responsável por ‘Meu Malvado Favorito’ e ‘Pets’

Reprodução Há anos Nintendo e Illumination negociam nova adaptação para os cinemas de videogame



“Super Mario” vai ganhar um novo filme com previsão de lançamento para 2022, segundo informações do Games Radar. O criador do jogo, Shigeru Miyamoto, também foi confirmado no projeto pela Nintendo. A animação será feita pelo estúdio Illumination, com produção de Chris Meledandri, responsável pelas franquias “Meu Malvado Favorito” e “Pets”. Elenco de vozes, diretor e mais informações ainda não foram anunciados.

Há anos se discute a produção de uma nova adaptação cinematográfica de “Super Mario”, que já foi para os cinemas, em 1993, em uma versão live-action estrelada por Bob Hoskins como o famoso encanador dos videogames, e bastante criticada pelo público. “Gosto que não tenha sido bem feito da primeira vez”, disse Meledandri à Variety, em 2018. “Acho que é mais empolgante ou mais valioso do que simplesmente fazer outra versão de um filme que foi feito incrivelmente bem”, completou.