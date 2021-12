Tadeu Schmidt divulga novidades do ‘BBB 22’ e revela ‘um novo botão’ na casa; assista

Apresentador do reality também falou sobre alterações no poder do líder e se a prova Bate e Volta será mantida

Reprodução/Globo/30.12.2021 Tadeu Schmidt falou sobre as novidades do 'BBB 22'



O “BBB 22” estreia no próximo dia 17 de janeiro com algumas novidades que foram divulgadas pelo novo apresentador do reality show, Tadeu Schmidt, nesta quinta-feira, 30. Em um vídeo publicado nas redes sociais, foi revelado que o líder terá mais privilégios nesta edição e, ao que tudo indica, o quarto do líder pode deixar de existir ou pode ter mudado de lugar, pois Tadeu escreveu em uma plaquinha: “Não achei o quarto dele”. A prova Bate e Volta, que salva um dos brothers do paredão, será mantida, assim como a divisão de Vip e Xepa, que influencia, principalmente, na alimentação dos participantes. O que mais chamou atenção, no entanto, foi a revelação de que terá “um botão novo [na casa] para ser usado… ou não”. O que será que vem por aí? Mais uma vez, o “BBB” contará com famosos e anônimos e muitos nomes estão sendo especulados para o grupo camarote. Os supostos famosos confirmados são: Naiara Azevedo, Tiago Abravanel, Arthur Aguiar, MC Loma, Pedro Scooby, Douglas Souza e Gustavo Tubarão. Ana Clara continuará no comando do “RedeBBB” e também irá substituir Vivian Amorim no programa do Multishow “BBB — A Eliminação”.