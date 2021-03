Fogo no parquinho! ‘Jogo da Discórdia’ tem discussão ríspida entre João e Projota

Em dinâmica de ‘qualidades’, Projota chamou o líder de ‘duas caras’ por não tê-lo deixado passar na frente no raio-x e recebeu ‘hipócrita’ e ‘duas caras’

Reprodução Projota e João discutiram em jogo da discórdia



Nesta segunda-feira, 1º, rolou o ‘Jogo da Discórdia‘ no Big Brother Brasil depois da formação do paredão entre Projota, Arthur e Lumena, e diversas discussões pesadas rolaram. A dinâmica foi a seguinte: cada brother precisava escolher dois participantes para entregar cartas com ‘qualidades’: duas caras, tóxico, hipócrita, inútil, fazendo ‘hora extra’, ‘leva e trás’, fraco, oportunista e ‘turista’. Projota e Carla Diaz foram os recordistas em receber as plaquinhas e também os que protagonizaram as discussões da noite. Por ter indicado Lumena, Fiuk e Rodolffo ao paredão, a atriz foi alvo dos “bastião” e de Fiuk sobre suas justificativas. O debate foi mais acalorado com Caio, que se doeu pelo amigo ter sido indicado pela atriz.

O Caio não pipocou e deixou todos nós cheios de orgulho! #BBB21 pic.twitter.com/Z6ymZui1Og — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) March 2, 2021

O líder João retribuiu as plaquinhas a Projota, a quem indicou ao paredão. O professor ficou chateado por ter sido acusado “duas caras”. “É muito sério eu receber essa plaquinha de duas caras porque pressupõe que há falsidade, e a verdade não é essa”, disse. “Você merece essas plaquinhas e, se bobear, até mais uma”, completou João. Em sua vez, Projota citou que o professor não deixou ele passar na frente do raio-x. “Não tem a ver com paredão, isso tem a ver com a situação que eu e a Pocah passamos na casa, do monstro. Pra mim foi humilhante, me senti rejeitado por todos na casa. Você não me deixou passar na frente para fazer o raio-x”, contou.

Veja as escolhas de cada brother: