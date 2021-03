Modelo brasileira Dayane Mello fica em 4º lugar no ‘Big Brother’ da Itália

Dayane ganhou apoio do público brasileiro depois de sofrer ataques xenofóbicos, misóginos e ser questionada sobre sua sexualidade

Reprodução/Instagram/dayanemelloreal Dayane Mello, modelo brasileira, ficou em 4º lugar no Big Brother da Itália



A brasileira Dayane Mello, que disputava o ‘Big Brother‘ Itália, ficou em 4º lugar na grande final nesta segunda-feira, 1º. A modelo ganhou apoio do público latino-americano depois de ser alvo de comentários misóginos e xenofóbicos, além de ter passado por uma situação muito parecida com a de Lucas Penteado, do “BBB 21”, por ter se assumido bissexual durante o programa. Ao longo da edição do ‘Grande Fratello VIP’, Dayane foi indicado em 11 paredões. Enquanto estava em confinamento, a modelo recebeu a notícia de que seu irmão morreu em um acidente de carro. Apesar da torcida e de alguns famosos, como Tatá Werneck, terem feito campanha para a modelo, o grande campeão da edição do programa foi Tommaso Zozi.