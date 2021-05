ENQUETE – Quem você quer como campeão do ‘BBB 21’: Camilla de Lucas, Fiuk ou Juliette?

A Grande Final do reality show acontece na próxima terça-feira, 4, com shows musicais de ex-participantes

Reprodução Disputa da final do BBB 21 está entre Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette



A final do Big Brother Brasil 2021 está montada. Com a eliminação de Gilberto na noite deste domingo, 3, disputarão a Grande Final na próxima terça-feira, 4, a influenciadora Camilla de Lucas, o cantor Fiuk e a advogada e maquiadora Juliette. Apontada como ‘planta’ por muitos dos telespectadores do programa, Camilla quase chegou até a final sem enfrentar um paredão, mas nas últimas semanas foi em três e confirmou seu favoritismo. Já o filho de Fábio Jr. é o participante mais contestado na final do reality. Juliette é a preferida do público nas redes sociais desde a metade do programa e é a mais cotada para vencer. Mas até a terça-feira tem muito tempo para votação, quem você acredita que leva o prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na enquete da Jovem Pan: