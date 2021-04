Boninho se veste de dummie e invade festa no ‘BBB 21’; assista

Diretor participou do ‘BBBotequim’ com Pabllo Vittar e Preta Gil e intrigou os brothers com dancinha

Reprodução/ TV Globo Boninho dança durante desta no BBB 21



O Big Brother Brasil 21 teve muitas celebridades nesta quarta-feira, 21. O diretor do programa, Boninho, cumpriu com a promessa de se vestir de dummie e participar de uma festa com os brothers e apareceu no ‘BBBotequim’ desta noite. O diretor apareceu em suas redes sociais vestido como as roupas dos auxiliares do jogo e recepcionou os brothers na entrada na festa. Acompanhado por um “dummie misterioso”, Boninho dançou na pista e intrigou os participantes que deram muitas risadas. Além da entrada do diretor, Pabllo Vittar e Preta Gil agitaram os brothers como atração musical. O público cogitou que o outro dummie era Ana Furtado, mulher de Boninho, mas a apresentadora mostrou nas redes que ficou em casa.

Confira abaixo alguns vídeos do início da festa desta quarta: