Hulu anuncia série derivada de ‘How I Met Your Mother’ com Hilary Duff no elenco

Produção se chamará ‘How I Met Your Father’ e tem 10 episódios encomendados até o momento

Reprodução Série 'How I Met Your Mother' foi ao ar pela CBS de 2005 a 2014



O serviço de streaming Hulu anunciou nesta quarta-feira, 21, que encomendou uma série derivada do sucesso ‘How I Met Your Mother’, da CBS e 20th Television. A produção se chamará ‘How I Met Your Father’ e terá 10 episódios com Hilary Duff estrelando a comédia. A atriz interpretará Sophie que conta ao filho a história de como conheceu o pai dele. A juventude da mãe irá abordar a forma de se apaixonar na era dos aplicativos de namoro e das opções ilimitadas. Os criadores de HIMYM, Carter Bays e Craig Thomas, estarão na produção do spin-off junto com os showrunners Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This is Us). “Estamos muito entusiasmados em trazer How I Met Your Father para o Hulu”, disseram Aptaker e Berger em comunicado.

“A icônica série revolucionou a comédia de meia hora, e estamos muito honrados em levar a tocha adiante para a próxima geração – e com Hilary Duff! Mal podemos esperar que o público conheça Sophie e sua equipe , e vê-los se desenvolverem e encontrarem o amor na moderna cidade de Nova York”, completaram. HIMYM teve nove temporadas e 208 episódios de 2005 a 2014, contando com Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris e Alyson Hannigan no elenco principal.