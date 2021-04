‘Bridgerton’ é renovada pela Netflix e 3ª e 4ª temporadas são confirmadas antes da 2ª estrear

2ª temporada segue sendo grava e não terá o retorno do astro Regé-Jean Page como Duque de Hastings

Divulgação/Netflix/13.04.2021 'Bridgerton' foi renovada e terá tanto a 3ª quanto a 4ª temporada na Netflix



As gravações da 2ª temporada de “Bridgerton” ainda nem terminaram, mas a Netflix anunciou nesta terça-feira, 13, que a produção ganhará mais duas sequências ao confirmar produção tanto da 3ª quanto da 4ª temporada. “O bom de ter um jornal de fofoca na série, é que as notícias chegam rápido”, brincou a plataforma de streaming nas redes sociais. Inspirada nos livros de Julia Quinn, que em obra foca na história de amor de um personagem. A 2ª temporada da série não terá o retorno do astro Regé-Jean Page como Duque de Hastings, pois o foco da história será a busca de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) pelo amor. A vice-presidente global da Netflix, Bela Bajaria, explicou à Variety que a série surpreendeu e que há “planos empolgantes para o futuro”, pois a ideia é que a produção dure por um longo tempo. A trama se passa em Londres no século 19 e acompanha a família Bridgerton, composta por oito irmãos, que estão em busca de romance e aventura em um período em que os casamentos arranjados eram comuns. A 1ª temporada está entre as estreias com maior audiência da plataforma e as datas de estreia das próximas temporadas ainda não foram divulgadas.

