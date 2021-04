Duas votações, contragolpe e bate-volta: Entenda a dinâmica da semana no ‘BBB 21’

Ao todo, quatro participantes serão indicados, mas um poderá se salvar na prova bate-volta

Reprodução Brothers irão indicar duas pessoas ao paredão



Entrando na reta final do programa, o ‘BBB 21‘ apresentou uma nova dinâmica para a formação do paredão desta semana. A novidade foi anunciada pelo apresentador Tiago Leifert no programa desta quinta-feira, 1º. Ao todo, quatro participantes serão indicados ao paredão. Além da tradicional indicação do líder, os demais participantes irão votar anonimamente no confessionário, definindo o segundo indicado, que, por sua vez, irá iniciar uma votação aberta que levará um terceiro brother para o Paredão. O indicado pela votação aberta irá indicar outro participante através do contra-golpe, totalizando quatro brothers emparedados. Todos os indicados, com exceção do indicado pelo líder, irão disputar a prova Bate-Volta e um deles irá se salvar.