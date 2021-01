BBB 21: Lucas Penteado ganha imunidade depois da primeira prova de resistência

O ator formou dupla com o humorista Nego Di e resistiu 8h30 na prova do primeiro dia de programa

Reprodução Lucas Penteado ganhou imunidade



Nego Di e Lucas Penteado foram os vencedores da primeira prova de resistência do BBB 21, eles resistiram 8h30 em pé em um banquinho enquanto esperavam o comando para fazer “entregas” de produtos nos Correios. Com a vitória os dois tiveram a oportunidade de brigar por mais uma imunidade para o primeiro paredão. Na sorte, o vencedor foi Lucas Penteado. Nego Di ganhou um Playstation 5 como “consolo”. Durante a noite os seis imunizados (Fiuk, Viih Tube, Projota, Lumena, Arthur e Juliette) que estavam isolados da casa, encontraram os outros brothers. Durante todo o dia eles discutiram como iam chegar ao acordo de indicar um candidato para o primeiro paredão do programa. As reações foram de felicidade e ‘choque’ entre quem já estava na casa principal.