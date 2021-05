Campeã do ‘BBB 21’, Juliette conta se já respondeu mensagem de Luan Santana

Paraibana disse que ainda não acredita na repercussão que sua participação teve no reality

Reprodução/Globo/05.05.2021 Juliette disse que ainda não está acreditando no sucesso que fez no 'BBB 21'



Assim como disse Tiago Leifert no seu discurso na grande final do “BBB 21”, Juliette pode ter sido perseguida e excluída na casa mais vigiada do Brasil, mas sempre esteve no pódio da maioria do público. Com 90,15% dos votos, a paraibana venceu o reality e faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão. A sister já soma mais de 25,5 milhões de seguidores no Instagram e ainda está sem acreditar no sucesso que fez e continua fazendo fora do jogo. “Eu ainda não consegui administrar [o que aconteceu]. Eu estou sonhando e não consigo acreditar. Até agora eu não estou entendendo direito”, comentou Juliette durante sua participação no “Mais Você” desta quarta-feira, 5. “Estão me dizendo um tanto de coisa que eu queria escutar lá dentro e eu não conseguia ouvir”, acrescentou. Ana Maria Braga aproveitou o papo para tentar mostrar a paraibana o impacto que sua participação no reality e também comentou sobre as mensagens que Luan Santana disse no Twitter que deixou no privado para a sister.

A apresentadora quis saber se ela tinha respondido o cantor sertanejo e a campeã do “BBB 21” deu risada e desconversou. “Eu não vi, não falei nem com minha mãe ainda. Assim que ver eu prometo que eu vou mostrar, quer dizer, eu vou ler primeiro”, respondeu Juliette. Dentro da casa, o público ficou sabendo que foi a sister que ensinou a mãe a escrever e, no “Mais Você”, ela explicou que a mãe sofreu um AVC e isso limitou os movimentos dela: “Usei isso para ela treinar a coordenação motora. Ensinei quando minha irmã era viva, nós duas ensinamos”. Nos últimos dias do jogo, Juliette se aproximou de Fiuk e Ana Maria quis saber se teria chance de eles formarem um casal. “Não, ele é muito paquerador, muito namorador”, respondeu a campeã. Por outro lado, ela disse que Fiuk e Arcrebiano eram os mais bonitos da casa. Já Gilberto, na opinião da sister, fez os melhores VT’s, João Luiz era o mais organizado e os mais bagunceiros eram Pocah, Fiuk e Lumena.