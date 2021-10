Tom Holland revela que gravou cena com personagem misterioso em ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’

Ator disse que foi ‘uma das cenas mais legais que já filmou’ e aumentou os rumores de que Andrew Garfield e Tobey Maguire podem estar no novo filme do super-herói

Divulgação/Marvel/25.10.2021 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' chega aos cinemas em dezembro deste ano



O ator Tom Holland intrigou os fãs ao comentar sobre uma cena de “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, filme que estreia no Brasil no próximo dia 17 de dezembro. Em entrevista à revista Empire, o protagonista revelou que o novo longa conta com uma cena que considera “uma das mais legais que já filmou” e adiantou que há um personagem misterioso nela, que ele não tem autorização de revelar quem é. O intérprete do super-herói apenas adiantou que Tia May (Marisa Tomei) e Happy Hogan (Jon Favreau) estão na cena: “São quatro pessoas sentadas em uma mesa, conversando sobre como é ser um super-herói, e foi incrível. Outro dia vimos a cena, meu irmão e eu, e ficamos de queixo caído”.

As especulações são de que esse personagem misterioso seja outro Vingador, lembrando que o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) já está confirmado na sequência do longa, ou que seja um dos atores que já viveram o Peter Parker – Andrew Garfield e Tobey Maguire – nas outras adaptações da história do herói para os cinemas. As teorias de que os atores podem estar no novo filme estão circulando nas redes sociais há um tempo e até vazaram supostas fotos em que eles estariam no set de filmagens. Tom, que é famoso por soltar spoilers em entrevistas, esquivou-se das perguntas sobre o possível encontro entre os Homens-Aranhas. “Eu não sei. Estou sempre no escuro. Se [Andrew e Tobey] estiverem no filme, ninguém me disse”, comentou o artista. Em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, Peter Parker quer que as pessoas esqueçam sua real identidade e pede a ajuda ao Doutor Estranho, mas o feitiço acabando dando errado quando está sendo executado e eles acabam mexendo com a estabilidade do espaço-tempo, tornando o multiverso uma realidade.