Camila Queiroz é tirada do elenco de ‘Verdades Secretas 2’ após fazer exigências

Segundo a Globo, o contrato dos atores precisava ser estendido, pois as gravações não terminaram no tempo previsto, mas a atriz impôs ‘demandas contratuais inaceitáveis’ e acordo não foi fechado

A Globo pegou o público de surpresa ao anunciar nesta quarta-feira, 17, que a atriz Camila Queiroz, uma das protagonistas de “Verdades Secretas 2”, está fora do elenco da novela. A intérprete de Angel deixará a produção antes do final das gravações e o final da trama terá que ser reescrito. Em nota enviada à Jovem Pan, a emissora carioca informou que devido ao impacto dos “rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10 de novembro, teve que ser ampliado por sete dias” e um novo contrato precisou ser feito com os atores.

O problema é que houve divergências entre a artista e a Globo na hora da assinatura essa extensão do contrato para concluir as gravações. “Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir ‘Verdades Secretas 2’ sem a participação da atriz”, informou a emissora. Devido ao sucesso da segunda temporada da novela de Walcyr Carrasco, que foi lançada com exclusividade na Globoplay, uma nova temporada da novela já estava sendo cogitada.

A atriz compartilhou uma publicação antiga no Twitter questionando ser ela prefere ter razão ou saúde mental e comentou: “Tentei ter razão, mas a saúde mental venceu. Depois volto aqui para conversar com vocês”. Vale lembrar que Camila não possui mais contrato de exclusividade com a Globo e, recentemente, estreou na Netflix como apresentadora do reality show “Casamento às Cegas” ao lado do seu marido, o também ator Klebber Toledo.