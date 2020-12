Camila Queiroz fala de ‘Verdades Secretas 2’: ‘Diferente de tudo o que eu imaginei’

Nova temporada da novela chega ao Globoplay em 2021 com muito suspense e erotismo

Reprodução/Instagram/camilaqueiroz Camila Queiroz será a protagonista de 'Verdades Secretas 2'



A novela “Verdades Secretas 2” não é uma lenda, a trama está confirmada e deve estrear com exclusividade no Globoplay em 2021. Durante um painel da CCXP World neste domingo, 6, os protagonistas da nova temporada, Camila Queiroz e Romulo Estrela, e a diretora artística, Amora Mautner, deram detalhes da continuação da novela, que fez sucesso na Globo ocupando a faixa das 23h. A trama original estreou em 2015 e, por conta do horário, o autor Walcyr Carrasco pode ousar tanto nos temas tratados quanto nas cenas eróticas. Para a diretora, o escritor teve coragem de abordar assuntos modernos para a época, como a prática do book rosa. “Não tem como estar num universo de modelos, prostituição e não ter o sexo como um elemento ativo. A gente vai continuar tendo isso em ‘Verdades Secretas 2’, acho que vai ser até pior, no sentindo de que o erotismo vai ganhar mais força”, adiantou Amora.

A novela volta a ser protagonizada por Camila Queiroz e começa seis anos depois da trama original, mostrando como está a personagem Angel. “Quando a gente terminou em 2015, pensamos que poderia continuar e quando recebi a ligação com o convite fiquei com uma mistura de sensações, porque eu não conheço uma novela que tenha ganhado uma sequência e essa foi minha primeira oportunidade como atriz. Dá medo, mas estou bem confiante. O roteiro está diferente de tudo o que eu imaginei”, afirmou a artista. Uma das grandes novidades, segundo revelou Amora, é que a nova temporada ganhou um tom de suspense e o desenrolar da trama promete surpreender o público: “No final tem uma surpresa muito deliciosa”.

Outro destaque é a entrada de Romulo Estrela no núcleo principal. O nome do personagem e os detalhes de quem ele será na história ainda não foram revelados, mas a diretora adiantou que ele terá uma ligação direta e intensa com a Angel. “O Romulo entra no elenco trazendo o elemento novo que a novela precisa ter”, disse a diretora. Durante o painel da CCXP, o ator não escondeu a empolgação de participar do projeto que já tem um histórico de sucesso. “Acompanhei a primeira temporada, o Walrcy criou personagens tão cheios de possibilidades. Nessa nova versão de ‘Verdades Secretas’, vamos encontrar uma Angel mais madura. Não sei muito do meu personagem ainda, mas o público pode esperar um trabalho muito bonito, esteticamente e de conteúdo”, falou Romulo.