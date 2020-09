Edição virtual da CCXP 2020 terá ingressos de até R$ 450 para lives

A CCXP Worlds: A Journey of Hope acontece entre 4 e 6 de dezembro, e conta com quatro modalidades de ‘entradas’ para o evento geek

Diego Padilha/ I Hate Flash CCXP 2020 será completamente virtual por causa da pandemia de coronavírus



A CCXP 2020 será totalmente virtual neste ano por causa da pandemia de coronavírus. Nesta terça-feira (8), a organização revelou os tipos de entradas e seus respectivos valores para que os fãs acompanhem lives exclusivas na plataforma do evento geek. A CCXP Worlds: A Journey of Hope acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro e contará com as principais áreas de sua versão física também online: Auditório Thunder, Artists’ Alley, Game Arena, Creators & Cosplay Universe. A área de estúdios também ganha sua versão digital, a Hollywood Strip, e as lojinhas viram o Market Place.

O evento será realizado por meio de cinco streamings simultâneos. Para ter acesso à maioria dos conteúdos do festival, será necessário preencher um cadastro. São quatro modalidades de “entradas” para a CCXP 2020: Free Experience (de graça), Digital Experience (R$ 35), Home Experience (R$ 35 + R$ 21 de frete) e Epic Experience (R$ 450 + R$ 21 de frete). A venda dos ingressos começa a partir do dia 15 de setembro no site do evento.

Veja abaixo os detalhes de cada pacote:

FREE EXPERIENCE – Sem custo, com cadastro

• Acesso à plataforma CCXP Worlds*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo a Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe**

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.

**Não inclui acesso a Workshops e Masterclasses

DIGITAL EXPERIENCE – Valor: R$ 35,00

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe

• Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

• Credencial digital da CCXP Worlds

• Descontos em parceiros

• Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente

Opção ideal para quem mora fora do Brasil ou não deseja pagar o frete.

HOME EXPERIENCE – Valor: R$ 35,00 + R$ 21,00 de frete

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe

• Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

• Home Kit: receba em casa sua credencial física em um kit com cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds

• Descontos em parceiros

• Credencial digital da CCXP Worlds

• Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.

EPIC EXPERIENCE – Valor R$ 450,00 + R$ 21,00 de frete

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe

• Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

• Epic Kit: receba em casa sua credencial física e produtos oficiais CCXP Worlds, como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca, pins, stickers, dois cordões e tag de porta

• Descontos em parceiros

• Credencial digital da CCXP Worlds

• Pré-venda CCXP21

• Valor especial em ingressos da Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.