Candidato do Brasil, ‘Deserto Particular’ fica de fora da lista de pré-indicados ao Oscar 2022

Longa foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema (ABC) para representar o país, mas acabou não ficando entre os 15 pré-candidatos

Reprodução/Instagram/Aly Muritiba/15.10.2021 Deserto Particular fala de um policial exemplar que põe sua carreira em risco



Representante do Brasil, o filme “Deserto Particular” está fora da disputa pelo Oscar 2022 de Melhor Filme Internacional. A confirmação veio na noite desta terça-feira, 21, quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela premiação, anunciou as 15 produções que avançaram para a próxima fase de votação, de onde sairão os cinco indicados ao Oscar. Dirigido por Aly Muritiba, o longa foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema (ABC) para representar o Brasil no Oscar, mas acabou perdendo espaço para outros longas como o japonês “Doraibu mai kâ” (“Drive My Car”, em inglês), e o italiano “The Hand Of God – A Mão de Deus”. Antes de ficar de fora da pré-lista, o longa foi premiado no Festival de Veneza de 2021.