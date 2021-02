‘BBB 21’: Arthur é o novo líder do reality; Juliette está imunizada

Big Fone tocou nesta sexta-feira; Arcrebiano atendeu, indicou Thais ao paredão e imunizou a advogada

Depois de vencerem a prova do líder nesta quinta-feira, 04, Projota e Arthur decidiram na edição desta sexta-feira, 05, quem vai ficar com a liderança e quem poderá ficar com o prêmio especial. Depois de uma conversa, Arthur virou o líder e o músico ganhou R$ 10 mil e um golden gift card que vale 1 ano de graça do Mc Donalds. Nas escolhas para a cozinha VIP Arthur convidou Projota, Carla Diaz, Nego Di, Lumena, Arcrebiano, Karol com K, Viih Tube e Caio. Os outros foram para a xepa.

Durante o programa, o Big Fone tocou e quem atendeu foi Arcrebiano. O modelo colocou Thais no paredão e deu a imunidade para a advogada Juliette. Como na semana passada, terão mais duas ligações: no domingo às 10h (horário de Brasília) e às 18h. Na segunda ligação, outro participante vai indicar mais um para o paredão e imunizar outro. Na terceira ligação, o brother pode inverter as indicações.