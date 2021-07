Carol Peixinho fala sobre comer barata em ‘No Limite’: ‘Ela andava na boca’

Após ser eliminada, a ex-participante do ‘BBB 19’ recebeu uma homenagem de André Marques

Reprodução/Globo/14.07.2021 Carol Peixinho comeu barata na Prova da Comida em 'No Limite'



Carol Peixinho foi eliminada do reality show “No Limite” no episódio exibido da última terça-feira, 13, na Globo. Após deixar a competição, ela participou de um bate-papo com Ana Clara e falou sobre os desafios enfrentados no programa de sobrevivência. “Eu me joguei de cabeça, de corpo, de peito. Intensa. Foi lindo e uma escola para mim. É só felicidade poder ver tudo o que eu aprendi ali”, afirmou Carol, que também participou do “BBB 19”. Um dos maiores desafios da eliminada foi encarar a temida Prova da Comida. “A barata foi a pior. Você tinha que colocar ela viva na boca e ela andava um pouco na boca, no comecinho. Minha técnica foi comer o mais rápido possível. Só não consegui com o olho de cabra, porque ele era realmente muito rígido”, afirmou Carol.

A ex-BBB também falou qual foi sua técnica que usou para conseguir encarar o desafio de comer coisas exóticas: “Quando eu olhei aquela barata eu falei: ‘Eu não acredito que nessa vida eu vou comer uma barata’. Eu tinha que usar aquela estratégia de comer rápido. Como que eu vou comer devagar seis larvas? Vai na cara e na coragem de uma vez, mastiga tudo e se livra”. Depois da eliminação, Carol Peixinho recebeu uma homenagem de André Marques, apresentador da atração. “Acho que uma das mulheres mais fod*s que já conheci. Linda, guerreira, forte, sem frescura e sem ‘mimimi’. Carol Peixinho, obrigado por topar nosso desafio! Você é incrível! Se um dia eu for pai, queria uma filha como você! Você é a amiga perfeita, a namorada perfeita, mulher perfeita e tudo que você quiser ser, porque você decide e o mundo é seu! Voa… ou melhor…. nada peixinho, o mundo é seu!!! Obrigado! Deus cuide seu caminho amiga linda”, escreveu André no Instagram.