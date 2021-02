Carolina Dieckmann dá detalhes dos bastidores de famosa cena de ‘Laços de Família’

Momento em que Camila raspa o cabelo na trama de Manoel Carlos vai ao ar nesta segunda-feira, 8

Reprodução/Globo Carolina Dieckmann decidiu que rasparia a cabela em 'Laços de Família' e emocionou o Brasil



Uma das cenas mais famosas da teledramaturgia brasileira vai ao ar nesta segunda-feira, 8, no “Vale a Pena Ver de Novo”, que está exibindo “Laços de Família”, sucesso escrito por Manoel Carlos entre os anos 2000 e 2001. Na trama, Camila, interpretada por Carolina Dieckmann, descobre um câncer e precisa raspar o cabelo durante o tratamento de quimioterapia. A cena, embalada pela música Love by Grace, de Lara Fabian, fez o Brasil chorar e a atriz relembrou como foi os bastidores da gravação em um vídeo divulgado no Instagram da Globo nesta segunda. “Eu tinha 20 anos, era muito nova. Essa cena não estava escrita, ela meio que foi criada para passar nos intervalos da novela por causa da campanha de doação de medula óssea”, contou.

Carolina foi quem questionou se seria necessário uma cena na novela em que ela rasparia o cabelo. “Lembro que um dia eu perguntei para o Ricardo Waddington, que era o diretor da novela, se eu realmente teria que raspar a cabeça. Ele falou: ‘Carol, a personagem vai ter o tratamento de quimioterapia e normalmente o cabelo cai, seria legal você raspar a cabeça, mas se você não quiser a gente entende’.” A atriz topou gravar a cena e disse que ver todos emocionados nos bastidores foi o que a ajudou. “A emoção da cena aconteceu ali, foi muito natural, começou a tomar a música da Camila no estúdio, então enquanto eu estava raspando o cabelo eu estava ouvindo a música. Tenho certeza absoluta que a energia daquelas pessoas que estavam ali dentro, todas olhando para mim, contribuiu muito para que essa cena fosse forte. A cena é um acontecimento, ela é muito real porque foi exatamente o que aconteceu ali”, concluiu a intérprete de Camila.